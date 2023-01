Incendio nel parcheggio di un'area di servizio, distrutti venti veicoli

I carabinieri indagano su un incendio scoppiato la notte di Capodanno nel parcheggio di un'area di servizio su via Appia Nuova, in cui sono andati distrutti una ventina di mezzi della Hertz.

I veicoli coinvolti sono auto e furgoni parcheggiati all’altezza del civico 1162 dell’Appia Nuova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, raggiunti poi dai carabinieri della stazione IV Miglio e da quelli della compagnia dell’Eur.

Non è chiaro cosa abbia provocato l’incendio: in diverse zone di Roma si sono susseguiti per tutta la notte interventi per spegnere roghi causati dall’esplosione di fuochi d’artificio e petardi, ma in questo caso le cause non sono ancora state accertate.

Il gestore dell’area di servizio, fuori Roma, è già stato contattato dai militari e verrà ascoltato. Al vaglio anche i sistemi di videosorveglianza del parcheggio per capire se possa essersi trattato di un incendio doloso.