Incendio distrugge furgoni parcheggiati, 100mila euro danni

Incendio nella notte del 30 marzo a Ciampino, in via Enzo Ferrari dove all'altezza del civico 8, sei furgoni sono stati interessati da un rogo sulle cui cause stanno indaganto i carabinieri. L'allarme è scoppiato intorno alle 23. Sul posto i vigili del fuoco di Marino con la squadra 15 A e una autobotte, la Ab 12.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Tre sono stati i furgoni frigorifero completamente distrutti dalle fiamme, altrettanti tre invece lievemente danneggiati.

Dai primi rilievi non sono stati trovati inneschi, ma nulla è escluso. Sul posto anche il titolare della ditta di furgoni che ha assicurato di non aver mai ricevuto minacce. Secondo una prima stima i danni ammonterebbero a 100mila euro.