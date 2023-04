Furgone in fiamme in mezzo alla Casilina, gli automobilisti passano oltre indifferenti

Un furgone in fiamme nel bel mezzo della Casilina con i vigili del fuoco sul posto impegnati a spegnerlo, eppure gli automobilisti di passaggio restano impassibili. Anzi, infastiditi da quanto sta accadendo, fanno “slalom” tra i mezzi di soccorso per superare il tratto.

Succede in zona Finocchio, a raccontare l’accaduto l’assessore alla sicurezza del municipio VI, Andrea la Fortuna, tra i primi a intervenire sul posto per cercare di regolare la viabilità in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

“Un furgone parcheggiato in via Vizzini ha preso fuoco ed è finito su via di Casilina - ha riferito la Fortuna proprio dal luogo dell’incendio, con i vigili del fuoco alle spalle - Sono rimasto stupefatto dalle reazioni. Non solo mi sono messo a rischio avvicinandomi al furgone in fiamme, ma ho cercato di regolare la viabilità provando a fermare le auto che invece passano, indifferenti, vicino a un mezzo che potrebbe esplodere. C’è gente che è riuscita a passare tra i mezzi dei vigili del fuoco mentre stavano spegnendo l’incendio”.

Il furgone è stato alla fine messo in sicurezza dai vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e rimosso poi il veicolo semidistrutto. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito, ma torna alla memoria la triste vicenda di Francesco Sandrelli, il 53enne di Arezzo morto in ospedale per le ustioni riportate nell'incendio divampato nella sua auto mentre percorreva il gra. La scena era stata immortalata da una persona che in quel momento stava passando lungo lo stesso tratto, e che non si era fermata né aveva fatto altro che non fosse puntare lo smartphone e fare ironia. La procura, per questo episodio, indaga per omissione di soccorso.