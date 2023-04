Incendio distrugge vela elettorale e parte della casa del candidato della Lega

Paura a Fiumicino. Un rogo, divampato in serata tra venerdì 21 e sabato 22 aprile, ha divorato un furgone utilizzato come vela elettorale dal candidato delle Lega, Guerrino Faieta. Sul posto sono intervenuti subito i vigili della fuoco, con le fiamme che hanno danneggiato anche parte dello stabile sopra il quale era parcheggiato il mezzo.

“In una giornata di terrore per la mia famiglia e per i miei vicini, ho sentito la vicinanza della Lega a partire dall'amica Monica Picca a Claudio Durigon - scrive Faieta sulla sua pagina Facebook -, e per concludere dal nostro leader Matteo Salvini con cui ho avuto una telefonata di incoraggiamento e di sostegno. Sia per quello che è accaduto ma soprattutto per le elezioni che si avvicinano”. “Gravissimo e vergognoso - scrive sui social Salvini -. Salva per miracolo la sua famiglia, a cui va il nostro affettuoso abbraccio”.

Tra i primi ad esprime solidarietà a Faieta, recandosi anche sul posto, il candidato sindaco al comune di Fiumicino per il centrodestra, Mario Baccini: "Quanto accaduto questa mattina è incomprensibile. Ci auguriamo che non sia occasione dolosa perché la campagna elettorale è un momento di condivisione democratica e tale deve rimanere”.

"Esprimo solidarietà al candidato consigliere comunale di Fiumicino, Guerrino Faieta, al quale è stata data alle fiamme la vela elettorale - dice attraverso una nota Laura Cartaginese, capogruppo della Lega in Regione Lazio -. Un’azione gravissima che poteva avere conseguenze drammatiche, dato che le fiamme hanno investito la sua abitazione e messo a repentaglio l’intera famiglia. Le campagne elettorali sono un momento di inclusione e confronto democratico conclude Cartaginese -, non un mezzo attraverso cui sviscerare gesti ignobili e violenti come questi".

Mentre il lavoro degli inquirenti prosegue per stabilirne le cause.