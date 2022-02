Paura a Tor Sapienza, furgone avvolto dalle fiamme finisce contro il muro di una casa

Un furgone avvolto dalle fiamme ha finito la sua marcia contro il muro di cinta di una abitazione. È quanto successo nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio, in via Appiani, nella zona di Tor Sapienza.

A dare l'allarme i residenti che intorno alle 14:30 hanno sentito odore di bruciato e allertato i soccorsi. Le fiamme, alte diversi metri, hanno interessato anche una siepe privata. Sul posto vigili del fuoco con i soccorsi agevolati dalle pattuglie del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Chi era all'interno del Fiat Ducato in fiamme, ha lasciato il mezzo in tempo con il furgone che ha comunque camminato "da solo" per diversi metri. "Ci sono state delle esplosioni. Probabilmente erano gli pneumatici che hanno ceduto al calore. L'odore è stato fin da subito forte. Lamiere e plastica si sono in parte sciolti", racconta Andrea Giulianelli, residente di zona che ha assistito alla scena.