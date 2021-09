Incendio Roma-Civitavecchia: furgone distrutto dalle fiamme

Quando ha visto il furgone fare fumo e prendere fuoco lo ha diretto in un'area di parcheggio dove poi nulla ha potuto se non osservare assieme ai suoi colleghi il veicolo con il quale stavano andando a lavoro distrutto dalle fiamme. Buongiorno amaro per il conducente di un Fiat Scudo interessato da un incendio mentre percorreva l'autostrada Roma-Civitavecchia. L'incendio è divampato intorno alle 6:00 di mercoledì mattina con il successivo intervento dei vigili del fuoco nell'area di parcheggio San Liborio. Giunti sul posto i pompieri di Civitavecchia hanno velocemente estinto il mezzo ormai avvolto dalle fiamme. Illesi i quattro occupanti. Sul posto anche la polizia stradale.

Fuga di gas in via Saffi

Incendio all'alba arrivato a conclusione di una nottata impegnativa per i vigili del fuoco di Civitavecchia. Ad aprire la lunga lista di interventi una chiamata per fuga gas in via Saffi a Santa Marinella. Gli uomini della Bonifazi dotati di strumentazione specifica hanno repentinamente messo in sicurezza l'area.

Incendio a Santa Marinella

Successivamente, sempre in Santa Marinella, i pompieri sono accorsi per incendio ricovero attrezzi. L'equipaggio della 17A, nonostante l'esplosione di numerose bombolette di vernice, è riuscito velocemente ad estinguere le fiamme, preservando le abitazioni adiacenti.