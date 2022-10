Incendio davanti alla stazione Termini: colonna di fumo nero nel cielo. Evacuato un bar

Una inquietante colonna di fumo nero nel cielo visibile da chilometri di distanza. L'incendio si è sviluppato davanti alla stazione Termini fra la paura delle centinaia di persone che venerdì pomeriggio che si trovavano in prossimità dell'ingresso di via Marsala del primo scalo ferroviario della Capitale. Secondo quanto si apprende l'incendio ha riguardato undici scooter che si trovavano in sosta in prossimità di un bar della zona dell'Esquilino. Annerita - ma senza ulteriori danni - la facciata dell’edificio adiacente.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 17:00 del 7 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato che - a scopo precauzionale - hanno fatto evacuare le persone presenti in un bar adiacente al luogo dove gli scooter hanno preso fuoco.

Sul posto anche il personale del 118 che ha medicato una donna rimasta intossicata dopo aver inalato il fumo scaturito dall'incendio. Restano da accertare le cause. Accertamenti in corso da parte della polizia di Stato.

Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità dell'area, con quattro pattuglie del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso temporaneamente via Solferino in attesa della fine dell'intervento dei pompieri.