Incendio a Talenti: attico in fiamme

Incendio a Talenti, dove un attico al quanto piano di una palazzina è andato a fuoco in via Luigi Capuana. Tante le chiamate al 112, anche perché la colonna di fumo generata dal rogo era visibile in diversi quartieri.

Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco che saliti all'ultimo piano della palazzina hanno domato l'incendio, per poi cominciare le operazioni di messa in sicurezza. A parte la paura, nessuno è rimasto ferito, né intossicato.