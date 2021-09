Incendio in via del Pescaccio: colonna di fumo invade il Raccordo Anulare

Un incendio a ridosso del Raccordo Anulare con il fumo che ha invaso nel volgere di poco tempo la carreggiata interna dell'A90 creando difficoltà alla normale circolazione. "Prestare attenzione", l'avviso di Astral Infomobilità rivolto agli automobilisti in transito sul GRA nella zona de La Pisana.

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di lunedì 6 settembre in via del Pescaccio, a prendere fuoco sterpaglie, macchia boschiva e colture.

Divampato per cause in via di accertamento l'incendio ha preso forza rapidamente richiedendo l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile, coordinati dal personale DOS (Direzione Operazioni Spegnimento).