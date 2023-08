Incendio a ponte Marconi: brucia insediamento abusivo, chiusa la strada causa fumo

Prima l'esplosione, udita da passanti e residenti, poi l'incendio. Infine la colonna di fumo nera, ben visibile da tutto il quadrante che ha invaso la strada, poi chiusa per motivi di sicurezza. Incendio martedì mattina sotto ponte Marconi. In fiamme un insediamento abusivo sulle sponde del lungotevere San Paolo.

L'intervento di vigili del fuoco e agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 8:30 del 2 agosto, sulle sponde del fiume Tevere. Cominciate le operazioni di spegnimento dell'incendio nessuna persona sembrerebbe essere rimasta ferita, né intossicata. Importante la colonna di fumo conseguenza del rogo, con i caschi bianchi che hanno chiuso il lungotevere San Paolo da piazzale Edison a viale San Paolo.

"Questa mattina intorno alle ore 8 un ampio incendio ha interessato il lato opposto al nuovo Parco Marconi, proprio nei pressi del Ponte. Ad andare a fuoco è la vegetazione incolta e forse qualche baracca abusiva - dichiara in una nota il presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti -.Immediato l'intervento dei vigili del fuoco avvisati dai residenti degli immobili adiacenti che hanno assistito anche a un forte boato, probabilmente qualche bombola del gas esplosa, comunque molto fumo che ha interessato l'intera area".

"Si chiede ancora una volta - conclude Benvenuti - un maggior controllo delle sponde del Tevere per strappare all'abbandono e al degrado spazi ambientali di pregio come la golena del fiume. Soprattutto una immediata messa in sicurezza di aree che potrebbero causare pericolo di incendi e di insicurezza".