Incendio alla Pisana: bruciano sterpaglie, colonna di fumo a Roma ovest

/ Via di Villa Troili

Un vasto incendio nel quadrante ovest di Roma. Alta la colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Le fiamme sono divampate intorno alle 12:00 di venerdì 10 settembre all'altezza di via di Villa Troili, a bruciare una vasta area di sterpaglie.

Sul posto per domare le fiamme sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di una botte ed il DOS (direttore operazioni di spegnimento), un elicottero della Regione Lazio, ed alcuni moduli della Protezione Civile. Sul posto anche la polizia locale per la gestione del traffico veicolare.

Pisana dove lo scorso 6 settembre era divampato un altro incendio, in particolare in via del Pescaccio, con il fumo a creare difficoltà alla normale circolazione del vicino Raccordo Anulare.