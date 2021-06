Incendio a Fiumicino: colonna di fumo fra l'aeroporto e Parco Leonardo

L'intervento dei vigili del fuoco fra via della Corona Boreale e via Idra

Una densa colonna di fumo grigia che si è alzata nel cielo nel volgere di pochi minuti alimentata dal vento. Incendio a Fiumicino dove ha preso fuoco un'ampia aria di sterpaglie fra bonifica di Porto e Parco Leonardo, poco distante dall'aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci e dal suo centro logistico.

La chiamata ai vigili del fuoco intorno alle 12:30 fra via della Corona Boreale e via Idra per un "incendio di sterpaglie", con la colonna di fumo alimentata da alcuni rifiuti e parti ingombranti. Sul posto per domare l'incendio la squadra 13A di Ostia.