Incendio sotto al porticato: fumo invade la palazzina

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Incendio nella notte a Civitavecchia con alte fiamme ed il fumo scaturito dalle stesse che ha invaso una palazzina richiedendo l'evacuazione a scopo precauzionale dei residenti. L'intervento dei vigili del fuoco della caserma Bonifazi intorno all'1:30 della notte fra il 16 ed il 17 febbraio in zona Campo dell'Oro.

In particolare i pompieri hanno ricevuto una chiamata al 112 per un incendio di vari materiali di risulta sotto il porticato di una palazzina al civico 1 di via Veneto. La rapida estinzione delle fiamme da parte dei vigili del fuoco del comune portuale ha impedito all'incendio di arrecare ulteriori danni alle abitazioni circostanti.

La grossa mole di fumo sviluppatosi ha rischiato di fare intossicare i residenti dello stabile, subito affidati alle cure del personale sanitario. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri di Civitavecchia. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.