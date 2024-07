Paura al Tridente: fiamme nei magazzini del negozio

Paura nella zona del Tridente, in Centro Storico per un incendio. L’intervento intorno alle ore 16.00 di oggi, quando le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, del I gruppo Centro, sono accorse in via del Babuino, dove si è sviluppato un incendio dai sotterranei di un negozio.

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area per permettere le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. La strada è chiusa a causa del fumo e del forte odore che si è propagato all'esterno del negozio.

Non risulterebbero persone ferite o intossicate. Restano da accertare le cause.