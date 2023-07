Incendio a bordo strada: fumo invade la statale, chiuso tratto della via Pontina

Una vasta coltre di fumo nero su entrambe le carreggiate. Questo quanto ha richiesto la chiusura di un tratto della via Pontina, tra Castel di Decima e Castel Romano. L'incendio è divampato nel primo pomeriggio di lunedì 24 luglio all'altezza di Castel Romano. Secondo quanto si apprende le fiamme avrebbero interessato alcune sterpaglie coinvolgendo poi un'auto che si trovava in sosta in via Ponte Pescina. Da qui la colonna di fumo che ha reso impraticabile l'arteria stradale che collega la Capitale a Latina.

Come informano da Anas è stato temporaneamente interdetto il transito lungo la strada statale 148, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 22,100 in prossimità dell’uscita per “Castel Romano”.

Il personale Anas, carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito.