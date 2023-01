Corto circuito incendia pergolato di una villa: distrutta un'auto

Incendio a Fregene. A prendere fuoco un pergolato adiacente ad una villa in via Laigueglia, angolo via Cervia. La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 15:00 con l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Cerveteri. A bruciare una depandance nel cortile di una villetta dove era parcheggiata una vettura distrutta dalle fiamme.

I pompieri giunti sul posto, con la squadra 26A e l'autobotte AB10, hanno subito iniziato l'opera di spegnimento e ricerca di persone all'interno. Sono state evacuate 3 persone, dal giardino adiacente, una delle quali è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto. Non sembrava destare preoccupazione. Estinte con celerità le fiamme i vigili del fuoco hanno evitato che l'incendio si propagasse alle abitazioni.

Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della stazione di Fregene. Secondo i primi riscontri l'incendio sarebbe stato conseguenza di un corto circuito.