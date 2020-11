Roma, incendio in via del Foro Italico: traffico rallentato e linea ferroviaria interrotta

Alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sulla tangenziale traffico rallentato e sulla linera regionale Roma Viterbo circolazione interrotta. Sono gli effetti dell'incendio su via del Foro Italico. Le fiamme, secondo quanto si apprende, hanno iniziato a divampare all'altezza di via Foce dell'Aniene, area adiacente al rogo che in estate distrusse la baraccopoli dei rom e la favela dei filippini.

Sul posto sono operativi i vigili del Fuoco e la polizia locale per gestire il traffico. Rallentamenti si registrano infatti sulla tangenziale est, nel tratto tra via Salaria e via dei Campi Sportivi in direzione Tor di Quinto ed anche in direzione san Giovanni. Circolazione interrotta sulla ferrovia regionale Roma Viterbo nella tratta Flaminio-Montebello.