Tiberina: incendio doloso nel secondo punto vendita dello storico panificio

Incendio presumiblmente doloso in un panificio aperto da pochi mesi sulla via Tiberina, nel Comune di Capena. Le fiamme sono divampate intorno alle 4:00 di stanotte in zona Santa Marta, nel secondo punto vendita aperto questa estate dal forno-panificio-pizzeria Francellini, storica bottega del Comune a nord della Capitale.

Danneggiata la struttura, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. In via Tibertina anche i carabinieri della Compagnia di Capena e quelli del Nucleo Radiomobile di Monterotondo che indagano sull'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Trovate tracce di dolo, sul caso è stato aperto un fasciscolo d'inchiesta dalla Procura di Tivoli.