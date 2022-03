Sei auto a fuoco in un condominio di Fonte Meravigliosa

Paura nella notte in un condominio di Fonte Meravigliosa, nel IX municipio. Sei auto sono rimaste coinvolte in un incendio partito, secondo quanto si apprende, da una vettura parcheggiata. I fatti in via de Micheli 46. Qui alle 2.20 i residenti sono stati svegliati dallo strepito delle fiamme e da piccole esplosioni.

A rischiarare la notte anche i lampeggianti dei vigili del fuoco, intervenuti con due squadre sul posto. Pesante il bilancio: quattro auto distrutte, altre due danneggiate e due alberi investiti dalla fiamme ed ora pericolanti.

Sul posto anche le pattuglie della polizia di Stato che indagano sull'accaduto. Al momento non sono stati riscontrati elementi che lasciano pensare ad un episodio doloso.