Un appartamento distrutto da un incendio. Succede a Focene, nel comune di Fiumicino. L'intervento dei vigili del fuoco di Cerveteri intorno alle 20:00 di lunedì sera in via dei Manicai. I pompieri sono giunti sul posto con la 26A, l'autoscala AS13 da Ostia ed il carro autoprotettori per le bombole d'ossigeno ausiliarie.

I vigili del fuoco hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento e grazie alla rapidità di esecuzione il fuoco non si è propagato al resto dello stabile. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri.