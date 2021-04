Incendio al Flaminio, furgone in fiamme in viale Tiziano

Incendio al Flaminio dove un furgone ha preso fuoco. E' accaduto intorno alle 9:30 di martedì mattina in viale Tiziano. Richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi spento l'incendio, all'altezza del civico 97 della strada sono giunte le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale impegnate nel garantire la sicurezza delle circolazione e delle persone presenti sul posto.

Divampato per cause in via di accertamento l'incendio ha danneggiato un'auto in sosta vicino al furgone. Nessuno è rimasto ferito.