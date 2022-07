Incendio all'alba: cassonetti in fiamme, caccia al piromane

Cassonetti in fiamme all'alba a Roma nord. Diversi i contenitori per la raccolta dei rifiuti incendiati nella zona del Flaminio. Spente le fiamme dai vigili del fuoco dietro ai roghi ci sarebbe la mano dolosa dell'uomo.

Gli incendi sono divampati intorno alle 5:00 di venerdì 22 luglio. Diverse le richieste d'intervento al 112 da via Emanuele Gianturco. Sul posto i pompieri hanno quindi domato i roghi. Non si sono registrati altri danni a cose o persone. Accertato il possibile incendio doloso, indagini sono in corso da parte degli agenti del commissariato Flaminio di polizia.

L'ombra del piromane a Roma nord

Quadrante di Roma nord alle prese in questo mese di luglio con altri incendi di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, come la notte dello scorso 9 luglio quando quattro cassonetti vennero incendiati in via Riano, al Fleming.

Altri cassonetti vennero incendiati a cavallo fra la fine di giugno e la prima settimana di questo mese di luglio, tra Ponte Milvio e Prati, con interventi dei vigili del fuoco tra circonvallazione Clodia, viale di Tor di Quinto, e ancora in viale Paolo Boselli e lungotevere Cadorna. E a inizio giugno altri roghi si erano registrati sulla Cassia e in via degli Orti della Farnesina, dove un’automobile venne salvata all’ultimo dalle fiamme che divampavano dai cassonetti. Stamattina l'ennesimo rogo.