Incidente sul lavoro: corto circuito dal quadro elettrico provoca incendio nel palazzo, tre feriti

Una palazzina evacuata e tre feriti. È il bilancio di un incendio divampato lunedì mattina da una palazzina a Finocchio, nella periferia est della Capitale. Un incidente sul lavoro, occorso a un elettricista impegnato in alcuni lavori sui contatori elettrici della palazzina. Con il fumo che ha invaso le scale e i piani superiori gli inquilini dello stabile sono stati evacuati a scopo precauzionale.

La richiesta d'intervento ai soccorsi lunedì mattina da un immobile di via Capaci. Al civico 54 sono quindi intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. Evacuati gli abitanti della palazzina di quattro livelli due residenti sono rimasti intossicati e trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale, così come l'operaio che stava lavorando sui quadri elettrici.

Spente le fiamme dai pompieri, sul posto sono intervenuti anche gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale al fine di fornire assistenza alloggiativa ai residenti e prestare ausilio ai soccorritori. Sull'incendio accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Frascati.

In via Capaci anche gli ispettori del lavoro della Asl al fine di accertare se l'elettricista abbia attuato tutte le misure di sicurezza previste.