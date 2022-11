Incendio nella rimessa Atac: corto circuito al pacco batterie, filobus in fiamme

Incendio nella notte in una rimessa Atac a Città Giardino. Le fiamme sono divampate poco dopo l'1:00 nel deposito dell'azienda dei trasporti romana che si trova in via di Monte Sacro, nell'omonimo III municipio romano. A prendere fuoco il pacco batterie di un filobus. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco ed una autobotte. Domate le fiamme dai pompieri nessuno persona è rimasta ferita.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del commissariato Vescovio di polizia. Fra le ipotesi quella del corto circuito del pacco batterie da cui è poi scaturito il principio d'incendio sul jumbobus.