Il filobus si guasta e la vettura viene avvolta dal fumo. Illesi i passeggeri

Le fiamme non ci sono state, eppure il principio di incendio a bordo del filobus della linea 90 ha spaventato gli utenti Atac a bordo. È quanto successo alle 8.00 circa della mattinata di mercoledì 28 febbraio, in via Nomenentana 261. A dare l'allarma è stato proprio il conducente del mezzo che, notato il fumo, ha allertato la sala operativa.

Sul posto la squadra 1A di vigili del fuoco di via Genova. Già l'autista Atac aveva provveduto autonomamente all'evacuazione dei viaggiatori, pertanto non risultano feriti. La squadra dei pompieri ha provveduto prontamente allo spegnimento a delimitando la zona di intervento.

Il mezzo, secondo quanto si apprende, avrebbe subito un surriscaldamento localizzato che ha messo così in moto il sistema anti incendio installato, causando quindi la fuoriuscita di fumo, come ha spiegato Atac: "Quanto avvenuto non ha determinato nessuna conseguenza per le persone e non ha danneggiato la vettura che tornerà presto in servizio. Le ragioni dell'evento sono in corso di accertamento da parte dei tecnici".