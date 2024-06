Incendio vicino ai binari: fermi i treni della Roma-Fiumicino

Treni fermi causa incendio di sterpaglie vicino ai binari nella zona della Fiera di Roma. Lo stop ai convogli della linea Fl1 Roma-Fiumicino Aeroporto a partire dalle 13:22 di oggi, mercoledì 19 giugno, con la circolazione sospesa tra Ponte Galeria e il Leonardo Da Vinci.

Richiesto l'intervento al 112 in via Lago di Traiano sono intervenuti i vigili del fuoco. Come informano da Rfi, a partire dalle 15:00 la circolazione ferroviaria è tornata regolare. Effetti sulla mobilità: rallentamenti fino a 55 minuti per 3 treni regionali, limitati nel percorso 2 treni Alta velocità 11 Regionali, cancellati 1 treno Alta Velocità e 9 Regionali.

Fumo sull'autostrada Roma-Fiumicino

Trasporto su ferro in direzione aeroporto ma anche su gomma, un altro incendio sta infatti creando difficoltà sempre (a causa del fumo) anche sull'autostrada A91 Roma-Fiumicino all'altezza dello svincolo del Leonardo Da Vinci (km 18,5) in entrambe le direzioni.