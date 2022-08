Incendio in un fienile: bruciano balle di fieno e pannelli fotovoltaici

Incendio la mattina di Ferragosto a Roma, nella zona di Trigoria. L'intervento dei vigili del fuoco con due autobotti intorno alle 6:00 di lunedì 15 agosto per l'incendio di una struttura contenente diverse centinaia di balle di fieno in via di Valle Perna. Le fiamme hanno interessato anche il tetto dove erano posizionati dei pannelli fotovoltaici interessando poi parte di un capannone adibito a deposito di attrezzi.

I pompieri hanno quindi messo sotto controllo l'incendio ed hanno cominciate lo opere di smassamento di una notevole quantità di materiale imballato. Restano da accertare le cause.