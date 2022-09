Incendio in una palazzina: donna in ospedale per le ustioni e appartamento distrutto

Paura per i residenti di una palazzina in piazza dei Vocazionisti, a Fidene, per un violento incendio scoppiato sabato pomeriggio in un appartamento al secondo piano.

Le fiamme, partite con tutta probabilità dalla cucina, hanno generato una densa nube di fumo che ha invaso tutta la palazzina, costringendo all’evacuazione dei residenti. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con autoscala e autobotte, i carabinieri di Fidene e le ambulanze del 118. I soccorritori hanno portato in salvo una donna di circa 40 anni, residente nell'appartamento in cui è scoppiato l'incendio, ricoverata poi all'ospedale Sant'Eugenio per ustioni alle gambe.

Nessun altro è rimasto ferito o intossicato, ma l’appartamento da cui è partito l’incendio è andato completamente distrutto e quelli adiacenti hanno subito danni. I vigili del fuoco, una volta messa in sicurezza la palazzina, dovranno accertare le cause del rogo e verificare che non vi siano danni strutturali prima di consentire alle famiglie di fare ritorno alle loro case.