Prima l'incendio, poi l'esplosione: bus in fiamme a Fidene

Prima l'incendio, poi il fumo nero infine l'esplosione conseguenza del rogo. Paura lunedì pomeriggio a Fidene dove un autobus ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate a bordo di un mezzo pubblico della Roma Tpl della linea 235 - che collega il Quartiere Trieste a Fidene - fermo al capolinea del quartiere del III municipio Montesacro.

La richiesta d'intervento al 112 alle 16:00 del 12 giugno. Divampate dal vano motore, le fiamme hanno preso forza rapidamente sprigionando in cielo una inquietante colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. In largo Fausta Labia sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno cominciato le operazioni di spegnimento. Secondo quanto si apprende sul mezzo pubblico al momento dello scoppio dell'incendio non era presente nessun passeggero e nessuno è rimasto ferito. Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso la strada per consentire l'intervento dei pompieri

Il precedente

Episodio simile si era verificato lo scorso 9 giugno in zona Massimina. Un principio d'incendio che interessò un bus della linea 246 in transito nel quadrante ovest della città. Anche in quel caso il flambus non fece registrare feriti.