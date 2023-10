Incendio in un capannone di ortofrutta, le fiamme raggiungono gli uffici

Incendio in un capannone di ortofrutta a Fiano Romano, a nord di Roma. Le fiamme sono divampate mercoledì mattina e hanno raggiunto gli uffici della struttura che si trova nella zona industriale del comune della provincia romana.

L'intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 8:30 in via dell'Archeologia, zona Piano della Corte. Partito dall'esterno l'incendio ha interessato il capannone adibito a confezionamento e deposito di frutta e verdura e si è poi propagato nella zona degli uffici. Spente le fiamme nessuno è rimasto ferito né intossicato.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto anche il personale del 118 e le forze dell'ordine.