Incendio a Fiano Romano, brucia il tetto del capannone di Gls

Paura a Fiano Romano per un incendio avvenuto nella mattinata del 31 dicembre, alle 11. A bruciare il tetto di un capannone della Gls, secondo quanto riferiscono in vigili del fuoco del Comando di Roma, in via della Fisica all'altezza dell'incrocio con via dell'Artigianato.

Il personale dei vigili del fuoco, prontament intervenuto, ha delimitato l'area e sta operando affinché venga messa in sicurezza tutta la struttura.