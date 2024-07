Incendio in un capanno: le fiamme da un'auto elettrica in ricarica

Un'auto elettrica in ricarica. Poi l'incendio che ha interessato un capanno dove erano presenti altri materiali, fra cui anche dei pannelli solari con le fiamme che si sono propagate ad alcune sterpaglie. Una importante colonna di fumo, alzatasi a Fiano Romano poco dopo le 7:30 di stamattina.

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata da via Campo Moro, in un capanno utilizzato da una ditta che si occupa di fotovoltaico e soluzioni energetiche. In fiamme una vettura elettrica, in ricarica sotto una pensilina. L'incendio ha preso forza rapidamente interessando la copertura dove era presente altro materiale e alcune sterpaglie circostanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montelibretti con l'autobotte de La Rustica, 118 e polizia locale che hanno cominciato le operazioni di spegnimento mettendo in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito.