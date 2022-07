Paura a Roma: incendio distrugge una falegnameria

Un vasto incendio alimentato dal forte vento. A farne le spese una falegnameria, distrutta completamente dalle fiamme. L'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco ed una autobotte intorno alle 16:00 di mercoledì 20 luglio, in via Alberto Tulli, fra le zona di Tragliata e Boccea, nel versante occidentale della Capitale, per un vasto rogo di sterpaglie.

Le fiamme, a causa del vento, hanno raggiunto e distrutto completamente una falegnameria. Non risultano persone coinvolte. Sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul posto anche il dos (direttore operazioni di spegnimento) ed il capo turno provinciale dei vigili del fuoco.