Incendio sulla Tiburtina: fiamme nella fabbrica di pneumatici

Incendio in fabbrica a Villa Adriana di Tivoli. E' accaduto alle 12:00 di giovedì quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato tre mezzi di soccorritori presso l'azienda produttrice di pneumatici per mezzi pesanti "Trelleborg" in via Tiburtina 159.

All'arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco alla presenza del Capo turno Provinciale e del funzionario di servizio, hanno riscontrato l'incendio di un pallet con del materiale sovrapposto. Spento l'incendio nessun è rimasto ferito.

Sul posto il personale del 118 ed i Carabinieri per gli accertamenti del caso.