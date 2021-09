Via Tiburtina: incendio all’ex Penicillina

Fiamme all’ex fabbrica di penicillina lungo la via Tiburtina, nel IV Municipio a partire dalla prima serata di lunedì. Sul posto i vigili del fuoco impegnati a spegnere l’incendio all’interno della struttura. Ancora non si conoscono le cause dell’incendio. “Le prime segnalazioni sono giunte intorno alle ore 20.27” hanno raccontato testimoni a Roma Today. In zona è tanta la preoccupazione per i fumi che si stanno sprigionando dall’area.

A testimoniarlo un post di Carlo de Felici, candidato presidente con Potere al Popolo. “Le cause non sono ancora conosciute ma fin da subito esprimiamo la massima preoccupazione per i veleni che verranno sprigionati e che gli abitanti dei quartieri circostanti respireranno! Lo avevamo denunciato solo pochi giorni fa insieme a Potere al Popolo - Roma e Elisabetta Canitano Sindaca: occorre bonificare quello stabile dai rifiuti inquinanti e dall'amianto di cui è ricoperto! Occorre farlo subito, per tutelare la salute degli abitanti di Roma Est!”.

Liberato nel dicembre del 2018 a seguito di un blitz (ampiamente annunciato), l'immobile è stato restituito alla proprietà: in quella occasione furono 35 le persone trovate all'interno. Ad agosto di quest'anno, l'ex fabbrica - spesso denominata 'mostro di cemento' - occupata nuovamente, è stata ancora una volta sgomberata.