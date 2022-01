Incendio all'ex Mira Lanza, fiamme tra i giacigli di fortuna: alta colonna di fumo nero

Incendio intorno alle 12:40 di martedì 11 gennaio nei locali abbandonati dell'ex Mira Lanza in via del Tirone. A bruciare alcuni giacigli di fortuna e ripari. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e la polizia locale di Roma Capitale. Non risulterebbero feriti o intossicati.

Alta la colonna di fumo nero generata, che ha invato il quartiere Marconi. Non è la prima volta che un incendio del genere invade l'area dell'ex Mira Lanza. "I residenti assistono all'ennesimo fallimento progettuale da un lato in un'area preziosa sotto diversi punti di vista. - sottolinea Marco Palma, consigliere del XI Municipio - L'ennesimo incendio di oggi testimonia la debolezza della politica, la lentezza nelle procedure (progettazione internazionale quando qui non siamo in grado di tappare le buche) e l'inesistente senso di responsabilità ormai fin troppo diffuso, schiacciato da un sistema di inerzia diffuso".