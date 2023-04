Incendio all'ex bar che attende la riqualificazione. L'assessora: "Facile pensare al dolo"

Pasquetta di fuoco a Colli Aniene dove un incendio ha coinvolto l'ex bar 'Dolce e Salato', in piazzale Loriedo. Un rogo che ha visto impegnati i vigili del fuoco e i carabinieri, giunti sul posto. Fiamme la cui causa, da un punto di vista investigativo, ancora non hanno una risposta.

Ma se gli investigatori sono ancora al lavoro per capirne le cause, per l'assessore all'ambiente del comune di Roma, Sabrina Alfonsi, l'ipotesi che il rogo sia "doloso" è possibile: "È facile pensarlo in quei luoghi dove spesso è più comune trovare la malavita che non lo Stato".

Il Campidoglio, a sei anni dalla chiusura, aveva pubblicato di recente un avviso per raccogliere una manifestazioni di interesse che avrebbe portato alla riqualificazione dell'ex bar al centro del quartiere di Colli Aniene. Lunedì il rogo e l'ipotesi di una mano dolosa, almeno secondo la politica.

Le reazioni

Dura la reazione dell'assessore all'Ambiente, Sabrina Alfonsi in un post Facebook: "Facile pensare al dolo dietro a questo gesto. Facile pensarlo in quei luoghi dove spesso è più comune trovare la malavita che non lo Stato. Ora è necessario fare chiarezza e accertare eventuali responsabilità" e aggiunge "Capiremo l'entità dei danni, ma una cosa è certa: l'amarezza di queste ore non arresterà il nostro lavoro per la legalità, per la fruizione libera, pubblica e regolare dei beni comuni, per fare di Roma davvero una Città Aperta. Aperta a chi vuole investire in modo pulito, aperta a chi ha diritto di vivere nei quartieri senza paura, aperta a chi non deve mai perdere la speranza".

Dello stesso avviso anche il minisindaco del IV municipio, Massimiliano Umberti. Anche lui affida ai social le proprie perplessità: "La coincidenza è strana: partita la manifestazione di pubblico interesse, si sviluppa un incendio nella struttura. Aspettiamo le relazioni dei Vigili del Fuoco. Sono in contatto con l'assessorato all'ambiente e con il dipartimento ambiente (proprietario del bene). Prendiamoci qualche ora per pensare, nulla ci fermerà nel riconsegnare la struttura ai cittadini".

L'ex bar 'Dolce e Salato'

Era l’agosto del 2017 quando gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno apposto i sigilli all'attività. Con la chiusura del bar l'intera area e le fontane hanno subito delle conseguenze, sprofondando per anni nel degrado. Quindi l'iniziativa del Campidoglio con il bando con scadenza il 24 aprile 2023 e la speranza che quel "luogo dimenticato per anni potrà tornare nelle mani dei cittadini", si legge nella manifestazione a stampo comunale. Il rogo, però, potrebbe averne rovinato i piani.