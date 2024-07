Incendio in una palazzina: fumo invade l'ascensore. Evacuati i residenti

Evacuati dalle proprie abitazioni causa incendio. Apprensione per una trentina di residenti di una palazzina all'Eur buttati giù dal letto intorno alle 5:00 di stamattina. Divampato il rogo nel locale tecnico dell'ascensore il fumo conseguenza delle fiamme ha invaso la palazzina di sette piani, dalla quale sono stati poi allontanati a scopo precauzionale i presenti.

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata dal civico 10 di via Castelrosso. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Roma Eur e del nucleo radiomobile hanno provveduto alle operazioni di spegnimento dell'incendio e messa in sicurezza della palazzina. Un corto circuito nel locale tecnico dell'ascensore le possibili cause scatenanti delle fiamme.

Messa in sicurezza la palazzina gli abitanti sono potuti rientrare nei loro appartamenti. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.