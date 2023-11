Incendio a Termini: distrutto negozio per noleggiare le bici, intossicato un pompiere

Aperto tre mesi fa è stato distrutto da un incendio. A fare la conta dei danni il titolare di un negozio per il noleggio delle bici a Termini, nella zona dell'Esqulino. Un risveglio di fuoco per gli abitanti della zona. Decine sono state le richieste d'intervento al 112 a partire dalle 5:30 di questa mattina.

In particolare l'incendio è divampato in un locale di via Principe Amedeo. Un importante focolaio, con le fiamme che hanno preso forza alimentate dalle bici e dal materiale presente nel rent a bike. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale.

Chiusa la strada dai caschi bianchi, i pompieri hanno cominciato le operazioni di spegnimento dell'incendio. Oltre due ore d'intervento nel corso delle quali un casco rosso è rimasto intossicato. Spente le fiamme restano da accertare le cause. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.