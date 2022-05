Prima la fuga di gas e poi l'esplosione. Evacuati 10 appartamenti

Risveglio con tanta paura nella zona di Roma est, a Giardinetti, per un'esplosione causata da una fuga di gas all'altezza di via Carcaricola 85. Tanto lo spavento per i residenti che hanno allertato i vigili del fuoco, accorsi intorno alle 5 del mattino sul posto con tre squadre e gli specialisti del carro rilevamento radioattivo chimico.

A bruciare, secondo quanto si è appreso, una decina di contatori del gas posizionati sul piano stradale. Non ci sono feriti, ma sono stati evacuati al momento circa dieci appartamenti.

Le fiamme hanno coinvolto alcuni cassonetti per la raccolta differenziata adiacenti ai contatori. L'utenza del gas è stata momentaneamente interrotta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche la polizia locale per la chiuisura delle strade.