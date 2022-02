Prima l'incendio della canna fumaria, poi l'esplosione: feriti fratello e sorella di 11 e 5 anni

Fratello e sorella di 11 e 5 anni feriti in ospedale, ma non in condizioni gravi. E' questa la conseguenza di un incendio scoppiato martedì in un'abitazione di Bracciano, in provincia di Roma. Fiamme divampate dalla canna fumaria di una caldaia che si sono poi propagate nella casa provocando lo scoppio di una bomboletta di poliuretano espanso.

L'allarme al 112 intorno alle 15:00 del 1 febbraio per un incendio. In via XX settembre sono quindi intervenuti i vigli del fuoco di Bracciano, i carabinieri della stazione del comune lacustre e le ambulanze del 118 che hanno poi trasportato fratello e sorella in ospedale. Il primo al Padre Pio di Bracciano e la sorella piccola all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

Spente le fiamme l'appartamento è stato quindi messo in sicurezza.