Sorprese in casa da un incendio, intossicate mamma e figlia

Sorprese in casa da un incendio sono rimaste intossicate. Paura per mamma e figlia che si trovavano nella loro abitazione al Don Bosco dove sono divampate le fiamme. La richiesta d'intervento ai soccorritori martedì mattina. Soccorse le due donne, sono poi state affidate al personale medico e trasportate in ospedale.

L'incendio è divampato poco prima delle 11:00 del 14 marzo da un'abitazione al quarto piano che si trova al civico 66 di via Guido Zanobini dove all'interno erano presenti madre e figlia, rispettivamente di 88 e 65 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno evacuato le persone presenti nel condominio dopo che il fumo ha invaso il vano scale.

Trasportate in ospedale per accertamenti le due donne, secondo i primi rilievi l'incendio sarebbe divampato per cause accidentali, probabilmente a causa di un asciugacapelli.