Brucia Spinaceto, l'incendio è doloso: trovata tanica di benzina

E' doloso l'incendio che ha bruciato nel pomeriggio di ieri una vasta porzione del parco Campagna a Spinaceto, minacciando le abitazioni e richiedendo l'impiego di decine di squadre dei pompieri e della Polizia Locale che hanno evitato che le fiamme coinvolgessero le abitazioni del quartiere del IX Municipio Eur.

E' stata una pattuglia della della Polizia Locale di Roma Capitale, IX Gruppo Eur, a rinvenire una tanica con resti di sostanza infiammabile, individuata in uno dei punti maggiormente colpiti dall'incendio divampato nel primo pomeriggio di giovedì prima in via Stame e subito dopo in largo Sergi. Il contenitore è stato posto sotto sequestro e ulteriori indagini sono state avviate al fine di accertare la natura dell'incendio ed il presunto legame con quanto ritrovato dagli agenti.

La tanica, contenente ancora residui di materiale, che dai primi accertamenti può essere riconducibile a benzina, è stata trovata nella'area compresa tra via di Mezzocammino e viale dei Caduti per la Resistenza, durante il servizio di monitoraggio avviato dalle pattuglie dei caschi bianchi al fine di raccogliere elementi utili ad accertare le cause di quanto accaduto.

Oltre una decina sono state le unità del Gruppo Eur della Polizia Locale che, dal primo pomeriggio del 23 luglio, sono state impegnate nei servizi di messa in sicurezza della zona assieme a numerose squadre di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma.

Messo in sicurezza l'incendio, gli agenti hanno proceduto gradualmente alla riapertura delle strade, la cui chiusura si era resa necessaria, oltrechè per agevolare le operazioni di spegnimento del rogo, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone in transito.

"Giovedì 23 attorno alle ore 13, gli operai di una ditta che sta lavorando alla messa in sicurezza dell'ex pvq di largo Sergi, hanno visto partire l'incendio poco lontano ed hanno avvisato i vigili del fuoco, per poi mettersi in salvo vista la velocita' di propagazione delle fiamme spinte dal vento. Un secondo fronte e' partito verso il parco di via Avolio, dove i lanci di acqua da parte degli elicotteri ha evitato il propagarsi del fuoco alle chiome degli alberi" ha commentato Marco Antonini l'assessore all'Ambiente del Municipio IX.

A poche ore dall'incendio, l'assessore Antonini ha rilasciato una prima valutazione. " E' andato completamente distrutto il bosco nel vallone sotto al cavalcavia di viale Caduti per la Resistenza" mentre sono stati "Notevoli i danni al parco campagna di via Avolio, sfalciato a maggio, e nell'area di largo Sergi, sfalciato un paio di settimane fa".