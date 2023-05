Benzina contro la serranda del pub, poi l'incendio doloso

Hanno lanciato della benzina contro la serranda del pub, poi hanno appiccato il fuoco. L'incendio in una delle zone della movida romana, la via Ostiense. E' la notte di mercoledì scorso quando ignoti, tanica contenente liquido infiammabile in una mano e accendino nell'altra, hanno cosparso la saracinesca di una birreria che si trova in zona San Paolo, poi hanno appiccato il fuoco e si sono allontanati.

Divampato l'incendio alcuni passanti hanno richiesto l'intervento al 112 con l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Estinte le fiamme, i militari del nucleo radiomobile e quelli della compagnia Roma Garbatella hanno trovato una bottiglia, all'interno della quale era contenuto il liquido - verosimilmente benzina - usato per l'incendio, accertato per mano dolosa anche dalla relazione dei pompieri.

Ascoltato il proprietario del locale questi ha riferito di non aver mai subito minacce.