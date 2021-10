Incendio ad Anzio, fiamme in una ditta edilizia: indagano i carabinieri

Incendio nelle notte ad Anzio, dove intorno all'una e 50 del 20 ottobre, in una ditta fornitrice di materiali edili si è sviluppato un incendio. Le fiamme si sono propagate ai materiali accatasti. Lievi danni e annerimento di una parete. A dare l'allarme un vigilante. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma restano da chiarire le cause. Indagano i carabinieri di Anzio. che al momento non escludono nessuna pista, neanche quella dolosa.