Un anno fa l'incendio di Centocelle: gli annunci, le promesse e la rabbia dei residenti per le tante ferite ancora aperte

Una nube di fumo visibile in tutta la città e da chilometri di distanza. Una nube di fumo capace di avvolgere un intero quadrante, interi quartieri costretti per giorni a vivere con la paura della tossicità delle esalazioni. Una nube di fumo che solo nel tempo si è diradata così come l'attenzione mediatica e politica. È la nube di fumo sprigionata dall'incendio di Centocelle che un anno fa - era il 9 luglio 2022 - sconvolse Roma e tutta Italia. Un incendio che svelò alcuni problemi enormi della città che sono ancora lì, sui territori, simbolo di promesse non mantenute e causa di proteste.

C'è la questione demolitori, ancora lì, ancora non delocalizzati nonostante i tanti annunci. C'è il parco di Centocelle, eterna area verde incompiuta e dimenticata dalla politica. C'è la bonifica delle aree che, una volta di più, con il rogo sono venute alla luce. C'è l'insicurezza di un sistema anti incendio che è ancora carente, nonostante le promesse fatte. C'è, soprattutto la rabbia dei quartieri e dei comitati delusi da un anno di inerzia o quasi e che, anche per manifestare la propria delusione, domenica 9 luglio alle 18.30, proprio nelle ore in cui il rogo un anno fa ammantava quei luoghi scenderà in piazza Torre Spaccata.

"Non abbiamo dimenticato la paura delle fiamme sotto casa", scrivono i comitati. "Non abbiamo dimenticato le evacuazioni dei palazzi e la puzza che ci ha costretto a passare un’estate torrida a finestre chiuse. Non abbiamo dimenticato le promesse e i sopralluoghi del sindaco e dell’assessora Alfonsi, del consiglio municipale congiunto tra V e VII, né l’assemblea pubblica a Torre Spaccata o gli attacchi e la difesa del presidente di municipio. Sono passati molti più dei 30 giorni con cui l’ordinanza del sindaco, commissario straordinario ai rifiuti, intimava agli autodemolitori il ripristino delle aree, pena l’esecuzione in danno".

L'attacco alla politica si mescola al racconto che è stato anche quello fatto in questi mesi da RomaToday. Gli sfasci sempre lì, le bonifiche mai fatte, la rabbia dei cittadini. "Ogni mattina", aggiungono ancora i comitati, "ci svegliamo con lo spettacolo indegno di un mare di carcasse d’auto combuste, di fronte a quello che dovrebbe essere per l? cittadin? di Torre Spaccata l’ingresso al parco. Ogni giorno vengono segnalate dalla cittadinanza la ripresa delle attività di demolizione e autoricambi da parte di ditte probabilmente non autorizzate. Eppure, gli autodemolitori stessi ancora attendono l’individuazione dell’area su cui le loro attività, volenti o nolenti essenziali in una città che ha fatto dell’auto il principale mezzo di spostamento, potranno essere spostate".

Proteste, ma anche voglia di sognare un parco, quello di Centocelle, da anni oggetto di lotte: "Non sarà lo spettacolo deprimente che si apre su viale Palmiro Togliatti a farci rinunciare a quel sogno. Non saranno i rifiuti sversati nel Pratone a farci svendere il desiderio di vederlo trasformato in un Parco o le proposte di consumo di suolo per chi vuole costruirci sopra".

Una manifestazione, a un anno dall'incendio, che arriva nelle settimane in cui il Comune ha individuato l'area dove delocalizzare i rottamatori. Anni di attesa, oltre 20, la promessa di fare presto all'indomani del progetto, e - di fatto - una situazione di stallo. L'area c'è, Gualtieri dice sì, Ciampino e i comuni limitrofi si oppongono, ma gli spostamenti appaiono lontani, molto lontani. Nel frattempo però i rottamatori, come abbiamo documentato in questo servizio, sono ancora lì, e se molti dicono di non lavorare più, altri riescono a farlo abusivamente. Qualcuno ha effettuato la bonifica, altri ancora no. “Come indicato dall’ordinanza del sindaco gli autodemolitori stanno provvedendo alla pulizia delle aree - spiegava a marzo Elena Donato, presidente dall’Associazione romana demolitori e rottamatori (Arder) -. Ma su viale Togliatti sono molte le attività abusive che, oltre a non avviare la bonifica, stanno anche ricominciando in qualche modo a lavorare. Qui ci sono persone che hanno perso tutto, decine di lavoratori rimasti a casa”.

In mezzo la politica che reagisce solo quando si accendono i fari mediatici, come quello del nostro servizio, all'indomani del quale i due presidenti di municipio coinvolti, Mauro Caliste (V municipio) e Francesco Laddaga (VII), hanno effettuato un sopralluogo.

L'assessora Alfonsi a marzo spiegava a RomaToday: "Sul parco voglio rassicurare i cittadini perché, finita la bonifica avviata ad agosto sulla parte di territorio dell’ex Casilino 900, avvieremo l’intervento al Canalone su cui sono state fatte le indagini. Mentre Arpa ha effettuato le analisi del suolo sull’area del parco coinvolta dall’incendio. Stiamo lavorando con una coordinazione che mai è avvenuta prima, e il progetto del parco di Centocelle rappresenta un investimento troppo importante per questa amministrazione".

Da allora, grazie anche ai dati positivi dell'Arpa, si è riusciti a riaprire il parco: era fine giugno e si spiegava che il terreno, dove sono presenti da anni rifiuti interrati, non risulta inquinato, se non in una piccola porzione dove è stata osservata una concentrazione anomala di alcuni parametri. Una lunga vicenda, quella che aveva portato alla chiusura del parco, esplosa nel 2017 con l'incendio del canalone e a lungo oggetto di annunci rimasti tali da parte delle varie amministrazioni.

L'incendio di un anno fa ha solo riacceso la questione e reso evidente la bomba ecologica esplosa. I cittadini speravano che tutto potesse procedere più velocemente. Velocità che non c'è stata e continua a non esserci. Quel che c'è è un progetto che appare più un libro dei sogni che una realtà dietro l'angolo. Un masterplan che promette di cambiare volto all'area archeologica. Un documento presentato ai cittadini e che prevede un playground sulla pista d'atterraggio dell'ex aeroporto militare, un'area giochi per bambini sul lato di via Casilina, boschetti di alberi da piantumare, un centro servizi nella casetta ex Agip che il Campidoglio vorrebbe acquistare dai privati. Insomma il parco di Centocelle si trasforma in un sogno. Per ora però solo sulla carta. [qui il progetto completo]

Un rogo, quello di un anno fa, alimentato da problemi irrisolti come quello dei rottamatori e accelerato dalla difficoltà di chi per spegnere gli incendi lavora tutti i giorni. I vigili del fuoco denunciarono l'assenza degli idranti. Il comune promise di intervenire, ma poco o nulla è stato fatto. Il Campidoglio a metà giugno faceva sapere che fino al 2016 la gestione degli idranti faceva parte di una appalto di manutenzione delle fontane monumentali che prevedeva una somma di 20mila euro all’anno, evidentemente non sufficiente per la gestione di una rete di circa 3300 idranti. Tra il 2016 e il 2017 la gestione degli idranti è stata stralciata dall’appalto delle fontane monumentali, con lo scopo di dedicargli un appalto specifico che, tuttavia, fino al 2021 è rimasta in sospeso con gli unici interventi fatti esclusivamente in emergenza.

“Appena la giunta Gualtieri si è insediata - spiegava nelle scorse settimane a RomaToday l’assessora ai lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini -, si è messo mano a una situazione di stallo che durava dal 2016, non più tollerabile. Con il dipartimento simu abbiamo fatto una ricognizione e soprattutto stabilito un piano di ammodernamento, in considerazione della sicurezza dei romani e della città”. Quindi, a luglio 2022 la Giunta capitolina ha approvato la Delibera con l’inserimento, nel piano degli investimenti 2022-2024, della manutenzione straordinaria e sostituzione degli idranti stradali, con un investimento di 3,2 milioni di euro.

“Dopo anni di immobilità - continua Segnalini -, attuiamo un programma strategico grazie anche al contributo di Vigili del fuoco, Protezione civile capitolina e Acea”. Con i lavori che, si annunciava allora, dovevano partire nel mese di luglio.