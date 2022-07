Un deposito di legname è stato distrutto da un incendio

Non solo sterpaglie e aree verdi. Un violento incendio, nella notte ha distrutto deposito legame su via Braccianese Claudia nel comune di Roma. tra l'Olgiata e Osteria Nuova. Il vasto fronte di fuoco oltre ad interessare il legname presente sul piazzale ha coinvolto i numerosi macchinari e mezzi meccanici come trattori, nastri trasportatori ed automezzi.

Sul posto hanno lavorato per ore i vigili del fuoco di Bracciano, Civitavecchia e i volontari della protezione civile che, grazie a moduli antincendio e una autobotte, hanno intercettato le fiamme che sono fuoriuscite dal piazzale, circoscrivendo l'incendio. Le operazioni di spegnimento sono durate 4 ore. Sul posto per i rilievi del caso, anche i carabinieri che indagano ed il personale sanitario del 118. Non si è registrato nessun ferito.