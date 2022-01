Incendio a Torre Maura, fiamme in un deposito giudiziario: indaga la polizia

Incendio a Torre Maura dove, nella mattinata di martedì 11 gennaio, le fiamme hanno bruciato parte degli uffici e di una officina di un deposito giudiziario in via Ruderi di Casa Calda. Il rogo è scoppiato intorno alle 7 del mattino per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Sul posto due squadre del distaccamento di La Rustica 10A e AB10 dei vigili del fuoco e gli investigatori del distretto Casilino, che indagano. I vigili del fuoco sono entrati all'interno dei locali per escludere la presenza di persone. Non risultano feriti. Sono state acquisite le telecamere degli uffici del deposito e ascoltato il titolare. Si lavora per capire le cause dell'incendio.