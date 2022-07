Incendio in un deposito di camion, il fumo nero alle porte di Roma

Prima il maxi incendio e poi il fumo nero che, in pochi minuti, ha invaso la periferia a est di Roma. Paura a Guidonia Montecelio, comune alle porte della Capitale, dove i cittadini, intorno alle 20:30, hanno udito delle esplosioni e allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di stato, i carabinieri e i volontari Valle Aniene associati.

Il rogo, secondo i primi riscontri, si è sviluppato all'interno di una rimessa di camion che si trova in via Lago dei Tartari, nella zona più a sud ovest del comune di, nell'area dell'Albuccione. Sono stati 5 i mezzi pesanti divorati dalle fiamme e altri due danneggiati. Al vaglio le cause del rogo.