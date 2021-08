Incendio a Grottarossa, fuoco e fiamme nella rimessa Atac: tre bus distrutti

Notte di fuoco a Roma dove, nella rimessa Atac di Grottarossa, tre autobus sono stati distrutti da un incendio. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 4 del mattino con i vigili del fuoco arrivati sul posto, secondo quanto si apprende, circa 30 minuti dopo. Il funzionario di servizio, due squadre - la 8A e 9/A - con una autobotte, il carro schiuma ed il carro auto-protettori, hanno lavorato per ore nel deposito via della Stazione di Grottarossa.

Totalmente distrutti tre mezzi Atac. Totalmente distrutti tre mezzi Atac. Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri, che indagano. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, il mezzo da cui sono partite le fiamme era stato portato in officina per un guasto all'apertura delle porte. Sarebbe stato riparato e poi parcheggiato nel piazzale. Qualcosa però sarebbe andato storto e, per un probabile corto circuito, è scoppiato l'incendio.

Quindi le fiamme hanno coinvolto altri due mezzi vicini. Atac, secondo quanto si apprende, è al lavoro per capire cosa sia accaduto. Atac, secondo quanto si apprende, è al lavoro per capire cosa sia accaduto. Il rogo ricorda quello simile andato in scena nel marzo del 2020 in un altro deposito, quello di via Candoni. Anche lì le fiamme partirono da un mezzo guasto.